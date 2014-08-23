الأصفر لأكسسواراتك الخريفية

مع اقتراب حلول موسم الخريف، نميل عادة إلى اختيار الألوان الداكنة أو الحيادية لأزيائنا وأكسسواراتنا. ولكن يبدو أن المصممين لا يوافقوننا الرأي هذا الموسم، إذ تضمنت مجموعات أزياء وأكسسوارات الخريف والشتاء ألواناً صيفية بامتياز ومنها الأصفر الذي يذكرنا بأشعة شمس الصيف.

فقد كان للون الأصفر حصة بارزة في مجموعات أكسسوارات Gucci وMarni وFendi، كما حضر أيضاً بشكل لافت في مجموعات Dior وChanel فتلونت به الحقائب والأحذية والأساور والبروشات.

ولتنسيقه بشكل مثالي مع إطلالتك ننصحك بالتالي:

- يمكنك تنسيق الأكسسوارات باللون الأصفر مع معظم ألوان الأزياء الداكنة كالأسود والكحلي والبني والأخضر.

- عند اختيار حقيبة باللون الأصفر، تجنبي اعتماد حذاء باللون نفسه بل اختاري حذائك بلون حيادي لتبقى الحقيبة هي نقطة التميز في إطلالتك.

- تجنبي طغيان اللون الأصفر على أزيائك عند حمل حقيبة صفراء اللون أو اكتفي به بلمسات بسيطة فقط.

- لا تخافي من اختيار اللون الأصفر القوي لأكسسواراتك فهو الرائج هذا الموسم.



- إذا كنت كلاسيكية بذوقك، يمكنك استبدال الحقيبة أو الحذاء باللون الأصفر بحزام أو بروش أو سوار باللون نفسه لإضفاء لمسة من التجدد على إطلالتك.

- يمكنك تنسيق الحقيبة أو الحذاء باللون الأصفر مع أزياء بنقش الزيبرا أو جلد النمر، فهي تضفي لمسة من التجدد على كلاسيكيتها.

فيما يلي، اخترنا لك مجموعة من الأكسسوارات باللون الأصفر اختاري منها ما يناسبك لمواكبة موضة الموسم القادم.