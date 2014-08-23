فيكتوريا بيكهام تقبل "تحدي دلو الثلج" مع أبنائها

خاضت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام "تحدي دلو الثلج" الذي انتشر حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فترة زمنية قصيرة كجزء من حملة خيرية لدعم مرضى التصلب العصبي الجانبي "ALS".

وظهرت فيكتوريا في الفيديو الذي بثته على "يوتيوب" ونشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مع زوجها لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وأبنائها الثلاثة، والذين قاموا بسكب دلوين كبيرين من الماء المثلج على رأسها بالقرب من حمام السباحة الموجود بمنزلهم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وذكرت فيكتوريا أن النجمة إيفا لونغوريا هي من رشحتها للتحدي ولكنها لم تذكر أن ميل بي رشحتها أيضاً.

ورشحت فيكتوريا بدورها للتحدي كل من ابنها كروز وكايتي هولمز وتوم فورد.

وسرعان ما استجاب كروز للتحدي ونشر فيديو له أثناء سكب "دلو الثلج" عليه.

جدير بالذكر أن فيكتوريا خاضت التحدي فور عودتها من تدريبات قوية للياقة البدنية مع زوجها ديفيد بيكهام في الصالة الرياضية ببرينتوود.

وتقوم فكرة هذا التحدي على قيام كل مشارك بدعوة 3 أشخاص للقيام بالمثل، إما صب دلو مليء بمكعبات الثلج على الرأس مباشرة أو التبرع بـ100 دولار لحساب دعم علاج مرض "ALS"، وغالباً ما يقوم المشارك بالأمرين معاً.

