متجر يعتذر لتسمية مجموعته للملابس الداخلية "داعش"

اعتذر متجر بريطاني بعد إطلاقه مجموعة من الملابس الداخلية أطلق عليها اسم "آي إس آي إس" وهو الاختصار الإنجليزي لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش"، موضحاً أنه لا يؤيد هذا التنظيم لكنه لا ينوي سحب المجموعة.

وتتضمن مجموعة متجر "آن سامر" ملابس داخلية بيضاء وسوداء تباع على موقعه الإلكتروني وفي فروعه البريطانية البالغ عددها حوالي مئة فرع.

وأكدت إدارة المتجر حيث تباع أيضاً منتجات جنسية أنها أطلقت هذا الاسم على المجموعة تيمناً بالإلهة "إيزيس"، لكن شاءت الصدف أن يطابق هذا الاسم المختصر الذي يطلق بالإنجليزية على تنظيم "داعش" الذي بات اليوم يعرف بـ"داعش".

وأوضحت متحدثة باسم المتجر أن أسماء المجموعات يتم اختيارها قبل أشهر عدة من إطلاقها.

وقالت: "ندرك التوقيت الخاطئ لإطلاق هذا المنتج في متجرنا، لكننا بكل الأحوال لا ندعم أو نقبل بأي شكل من الأشكال أي عمل إرهابي أو عنيف".

وأضافت: "نعتذر عن أي إساءة تسببنا بها"، لكنها استبعدت سحب المجموعة من المتجر.