هيفاء وهبي تقبل "تحدي الثلج"

وافقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على خوض "تحدي دلو الثلج"، وظهرت هيفاء على مواقع التواصل وهي تسكب الماء المثلج على نفسها، كما باغتها اثنان من أصدقائها وسكبا عليها دلوين إضافيين.

تحدت هيفاء النجمة العالمية ريهانا، كما تحدت المخرج طارق فريتخ، وخبير التجميل بسام فتوح، والصحافية باتريسيا هاشم والفنان وائل منصور، أن يفعلوا مثلها.

وتقوم فكرة هذا التحدي على قيام كل مشارك بدعوة 3 أشخاص للقيام بالمثل، إما صب دلو مليء بمكعبات الثلج على الرأس مباشرة أو التبرع بـ100 دولار لحساب دعم علاج مرض التصلب العصبي الجانبي "ALS"، وغالباً ما يقوم المشارك بالأمرين معاً.

وقد شارك في التحدي العديد من النجوم المشاهير حول العالم.

