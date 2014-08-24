بالفيديو.. فيفي عبده تصرخ بعد تحدي الثلج

استجابت الفنانة المصرية فيفي عبده لتحدي دلو الثلج، تضامنا مع مرضى “ALS”، المعروف بتصلب الأعصاب والشرايين، وقالت: "ربنا يشفى كل مريض"، ثم نشرت الفيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستاغرام".

فيفي دعت بناتها وكل طلاب الجامعة الأميركية لخوض تحدي الثلج، وقامت بسكب الماء المثلج على رأسها، وتبعته بصرخات من شدة البرودة.

يذكر أن تحدي الثلج هو ظاهرة انتشرت بين الفنانين ولاعبي الكرة والسياسيين والمشاهير، وذلك للتوعية بمرض "التصلب العضلي الجانبي الضموري"، من خلال سكب الماء المثلج على الجسم.

وتقوم فكرة هذا التحدي على قيام كل مشارك بدعوة 3 أشخاص للقيام بالمثل، إما صب دلو مليء بمكعبات الثلج على الرأس مباشرة أو التبرع بـ100 دولار لحساب دعم علاج مرض التصلب العصبي الجانبي "ALS"، وغالباً ما يقوم المشارك بالأمرين معاً.