بالفيديو.. مواقف فاشلة ومضحكة في "تحدي دلو الثلج"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت بأسماء الفنانين والمشاهير الذين قبلوا تحدي دلو الثلج، الذي تقوم فكرته على المشاركة، بدعوة 3 أشخاص للقيام بالمثل، ثم صب الماء البارد مع مكعبات من الثلج على الرأس أو التبرع بـ100 دولار لحساب دعم علاج مرض التصلب العصبي الجانبي ALS، وغالباً ما يقوم المشارك بالشيئين معاً.

بينما في الجانب الآخر هناك تجارب لأناس عاديين شاركوا في "التحدي" فنجحت تجارب، بينما سجلت مواقف مضحكة لتجارب "فاشلة" كان عنوانها الصراخ ضحكاً أو ألماً، كما في الفيديو الذي نشر على موقع "اليوتيوب"، وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام.