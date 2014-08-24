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الجزائر: جماهير غاضبة تقتل لاعباً كاميرونياً بحجر

المصدر: الجزائر - عثمان لحياني
اللاعب الكاميروني ألبرت إيبوسي
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توفي اللاعب الكاميروني ألبرت إيبوسي، الذي يلعب في نادي شبيبة القبائل الجزائري، عقب نهاية مقابلة ناديه مع نادي اتحاد العاصمة في ملعب أول نوفمبر بمدينة تيزي وزو شرق الجزائر.

وتلقى اللاعب ضربة على الرأس بواسطة حجر طائش ألقاه مناصرون غاضبون من هزيمة نادي شبيبة القبائل على أرضية ملعبه.

ونقل اللاعب على وجه السرعة إلى مستشفى تيزي وزو، لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وكان اللاعب إيبوسي هو من سجل هدفا لفريقه في مقابلة السبت، قبل أن ينهزم ناديه شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف لصالح نادي اتحاد الجزائر في اللحظات الأخيرة.

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