بالصور: أغلى شقة سكنية في العالم بـ٤٠٠ مليون دولار

تتربع أغلى شقة سكنية في العالم على قمة ناطحة سحاب مقامة على شواطئ إمارة موناكو على أطراف القارة الأوروبية، إلا أن مالك هذه الشقة ليس معروفاً بعد، حيث سيتم طرحها للبيع العام المقبل، ويتوقع أن تكون من نصيب أحد أثرى أثرياء الخليج المولعين بالفخامة والأناقة والتميز.

ومن المقرر أن يتم عرض الشقة السكنية للبيع مقابل ٤٠٠ مليون دولار، بحسب ما نقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية عن الشركة المطورة للبرج السكني الذي رأى النور أخيراً على ضفاف موناكو، ويبلغ ارتفاعه ٥٦٠ قدماً.

وفي حال بيعت الشقة السكنية بالمبلغ المشار إليه فسوف تكون الأغلى في العالم على الإطلاق مقارنة بالشقق السكنية، كما أن ثمنها سيكون أعلى من ثمن الكثير من القصور الفارهة، بما فيها قصور العديد من رؤساء الدول في العالم والأثرياء.

ورغم أن الشقة المشار إليها ليست سوى الطابق الأخير من البرج بالغ الفخامة الذي أطلقت عليه الشركة المطورة اسم "برج أوديون"، إلا أن الشقة تتكون من خمسة طوابق، وتضم عدداً من المسابح وبرك المياه التي تجعل من الشقة أشبه بالحلم.

ومن المفترض أن يكون "برج أوديون" ثاني أعلى ناطحة سحاب تقام على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك عند اكتماله العام المقبل.

وفضلاً عن المواصفات القياسية التي تتوافر في الشقة بعينها، فإن البرج ذاته يتمتع بامتيازات وخدمات تفوق تلك التي تقدمها المنتجعات السياحية وفنادق الخمس نجوم، كبدك السباحة والمراكز الصحية والحراسة والاستقبال على مدار الساعة.

ويضم برج أوديون ٧٠ شقة سكنية تصفها جريدة "ديلي ميل" البريطانية بأنها في "منتهى الفخامة"، إلا أنه أول بناء مرتفع تشهده مقاطعة موناكو منذ الثمانينيات في القرن الماضي، حيث تعتبر شواطئ موناكو بالغة الهدوء، وتتميز بكثرة المنتجعات السياحية الفخمة.