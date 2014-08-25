بيونسيه الأكثر أناقة في حفل جوائز MTV

لم تكن إطلالات النجمات في حفل 2014 MTV Video Music Awards، الذي جرى البارحة في ولاية كاليفورنيا، على مستوى توقعات عشاق الموضة، فقد بدت بعض إطلالات النجمات على البساط الأحمر عادية، فيما كان البعض الآخر مبتذلاً، أما النجمة الأكثر أناقة في هذه المناسبة فكانت بيونسيه التي تولت مهمة اختتام الحفل بوصلتها الغنائية وحصلت على جائزة مايكل جاكسون الشرفية. وقد بدت بيونسيه بكامل أناقتها بثوب أحمر طويل وآخر باللون الأسود حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

جائزة أفضل أغنية مصورة للعام 2014، حصلت عليها النجمة الشابة مايلي سايرس التي اختارت الظهور بإطلالة جلدية حملت توقيع Alexandre Vauthier. وقد اختارت جينفر لوبيز ثوباً طويلاً باللون الفضي من تصميم Charbel Zoe.

اللون الأحمر كان خيار النجمة ريتا أورا التي ارتدت ثوباً طويلاً حمل توقيع Versace، أما الأسود فكان طاغياً على كل من إطلالات العارضة كيندال جينير والنجمة لوسي هال والممثلة نينا دوبريف التي ارتدت ثوباً طويلاً يحمل توقيع Zuhair Murad.

وقد اختارت نيكي ميناج ثوباً مطبعاً، واعتمدت غوين ستيفاني على اللون الوردي في إطلالتها، فيما لم تنجح تايلور سويفت باختيار الزي المناسب لتنضم إلى لائحة أسوأ إطلالات هذا الحفل.