تعرّفي على مجموعة المجوهرات الجديدة من Versace

أطلقت دار Versace مجموعتها الجديدة من المجوهرات الراقية المشغولة يدوياً. وقد استطاعت هذه المجموعة أن تجمع بين التصاميم الكلاسيكية المندرجة ضمن إرث الماركة الأسطوري من جهة، وبين فتنة وتأنق عالم Versace الحالي من جهة أخرى.

الذهب الأصفر ببريقه الغني كان الطاغي على هذه المجموعة، وقد زيّنته أحجار كريمة حصرية مثل الزبرجد والترمالين الأحمر والكونزيت والمورغانيت، إضافة إلى الماس.

أما الذهب الأبيض فقد اختلط مع الذهب الأصفر حيناً، ومع الأحجار الملونة أحياناً في عقود تليق بأفخم المناسبات.

تميّزت هذه المجموعة بقطعها الكبيرة والفريدة في التصميم والتنفيذ ومنها: