قالت "رحمك الله".. فطردتها المعلمة من الصف

ضجت مواقع أميركية منذ 5 أيام بخبر طرد طالبة ثانوية من الصف لأنها قالت لزميلها حين عطس "رحمك الله". وفي التفاصيل أن كيندرا تورنر، البالغة من العمر 17 عاماً، والتي ترتاد إحدى الثانويات في ولاية تينيسي الأميركية، ردت على عطسة زميلها برد فعل عفوي اعتبرته "لائقاً"، فما كان من المعلمة إلا أن سألت من تفوه بتلك العبارة، فأجابتها كندرا أنها هي التي قالت "رحمك الله".

عندها سألتها المعلمة: من علمك أن تقولي ذلك، بحسب ما روت لقناة "فوكس نيوز"، لتجيبها الطالبة أن أهلها والقس (الكاهن) علموها أنه من الكياسة قول ذلك، إلا أن جواب كندرا لم يعجبها، فقالت لها "حري بك إذن أن تدعي القس يعلمك، لن أسمح بأحاديث عن الله في صفي"، وطلبت منها الخروج من الصف والتوجه إلى مكتب الناظر.

في المقابل، روت المعلمة أنها طردتها لأنها تكلمت دون إذن، وأحدثت بالتالي فوضى ومقاطعة للدرس في الصف.

لكن كندرا أكدت في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن المعلمة قالت لها لن أسمح بالحديث عن الله في الصف، وأن رد فعل الإدارة كان بكل بساطة "إذا لم تعجبك القوانين التي تضعها المدرسة والمعلمة ولم تلتزمي بها فحريّ بك أن تتابعي دروسك لدى القس".

يذكر أن هذا الحدث خلق جدلاً على مواقع التواصل وفي الإعلام في أميركا، حتى إن عريضة أطلقت تضامناً مع الطالبة، كما عمد زملاؤها في الصف إلى طباعة عبارة "God bless you" على قمصان بيضاء وارتدوها تضامناً مع كندرا.