مايلي سايرس تفوز بجائزة أم تي في لأفضل أغنية مصورة

فازت أغنية "ريكينج بول" Wrecking Ball للمغنية مايلي سايرس بجائزة "أم تي في" لأفضل أغنية مصورة في العام خلال حفل توزيع الجوائز، في حفل أقيم أمس الأحد، في إنجلوود بكاليفورنيا. في حين فازت أغنية "سينج" Sing للمغني إيد شيران بجائزة أفضل أغنية يؤديها رجل. كما فازت أغنية "دارك هورس" Dark Horse لكاتي بيري والتي يشاركها فيها جوسي جيه، بجائزة أفضل أغنية مصورة تغنيها امرأة.

يذكر أن مايلي سايرس مغنية وممثلة اشتهرت في عالم الطفولة باسم هانا مونتانا، وبدأت بالغناء في عمر 8 سنوات، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة مراهقة كوميدية لعام 2007، كما حازت عام 2008 على مكان في قائمة مجلة "التايمز" لأكثر مئة شخصية تأثيراً.

وأثارت النجمة الجمهور والصحافة في الفترة الأخيرة، بعد تحولها من نجمة للأطفال إلى عالم الاستعراض الجنسي، وذلك من خلال ظهورها في فيديوهات مثيرة وتأديتها لأغانٍ مصورة بطريقة إباحية، لتتحول نجمة ديزني القدوة لكثير من الشباب إلى أشبه بـ"رمز جنسي".