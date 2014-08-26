السجن مدى الحياة لأميركية مسنة قتلت زوجها قبل 4 عقود

قال الادعاء إن قاضيا في ولاية وايومنج الأميركية حكم بالسجن مدى الحياة على امرأة مسنة من ميزوري أدينت بقتل زوجها قبل أربعة عقود ودفنت جثته في منجم ذهب مهجور في وايومنج.

وطالب سكوت هومار ممثل الادعاء العام بمقاطعة لارامي بالحكم على أليس يودن (75 عاماً) وهي من شادويك بولاية ميزوري بالسجن 20 عاماً فيما طلب محامي الدفاع وقف تنفيذ العقوبة لكن قاضي الولاية حكم عليها بالسجن مدى الحياة.

وأدينت يودن - التي تزوجت مرة أخرى وكانت تعيش في سلام في ميزوري عندما ألقي القبض عليها قبل عام - في مايو بالقتل من الدرجة الثانية في جريمة قتل رونالد هولتز بإطلاق الرصاص في وايومنج عام 1974 أو 1975.

وألقي القبض عليها مع زوجها الثاني جيرالد يودن الذي أدين في العام الماضي بقتل زوجته السابقة وابنيه عام 1980 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ولا توضح أوراق المحكمة إذا كانت هناك أي علاقة بين جريمتي القتل وزواجهما لاحقاً.

وحصلت أليس يودن على الطلاق من هولتز في 1975 بحكم قضائي بعد تغيبه.

وعثرت سلطات وايومنج على رفاته في أغسطس الماضي واكتشفت أنه مات بطلق ناري أصاب رأسه.

ولم يتسن الوصول على الفور لمحامي أليس يودن للتعقيب على الحكم.

