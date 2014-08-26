تشكيليّ عراقي يستخدم "البوظا" في تلوين رسوماته‼

لم يدر الفنان التشكيلي عثمان عماد طعمة أن أسلوبه المبتكر في استخدام الألوان غير المعهودة على قماش اللوحة والورق الأبيض سيضعه في خانة المشاهير في فترة قصيرة، حتى إن صفحته على موقعي "فيسبوك" و"انستجرام" ستحظى بآلاف المشاهدات خصوصا بعد أن نشر أحد المواقع المشهورة تحقيقا عنه.

أما سبب شهرة الفنان التشكيلية فهو استخدامه للـ"بوظة" الذائبة، أو الـ"آيس كريم" أو الـ"دوندرمه" بالعراقي، في تلوين رسوماته التي يبتكرها خياله هو ولا ينقلها من كتب أو مجلات.

تخصص طعمة في الفن التشكيلي بعد تخرجه من معهد الفنون الجميلة في بغداد، ورغم أنه يعمل في وظيفة حكومية، لكن الروتين والوظيفة لم يأخذاه من هوايته، فهو يخرج كل طاقته في الابتكار والإبداع، ليمتزج، ربما للمرة الأولى، اللون بالطعم!!

