تعرّفي على حقائب Louis Vuitton للموسم الجديد

لحقائب Louis Vuitton مكانة مميزة لدى محبات الموضة اللواتي يحرصن على متابعة ما تقدمه هذه الدار العريقة من جديد في كل موسم.

أما جديدها للخريف والشتاء المقبلين فمجموعة من الحقائب تنوعت في تصاميمها وخاماتها وألوانها وأحجامها لإرضاء جميع الأذواق.

أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة، حقائب Petite Malle الصغيرة المستوحاة من عالم السفر الغالي على قلب دار Vuitton.

كما لفتتنا حقائب Capucines التي توفرت بحجمين وبألوان كلاسيكية كالأسود والبيج والكحلي والأزرق، وكذلك حقائب Speedy Bag التي تم تنفيذها بخامات متنوعة وبحجم عملي يسهل حملها في مختلف أوقات النهار.

وتضمنت هذه المجموعة إحدى أغلى حقائب هذا الشتاء ثمناً، وهي حقيبة Crocodile Dome Bag المصنوعة من جلد التمساح والتي يبلغ ثمنها حوالي 55 ألف دولار.

فأي حقيبة ستختارين من Louis Vuitton لموسم الخريف؟