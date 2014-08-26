3.2 مليون دولار ثمن نسخة من أول قصة مصورة لسوبرمان

بيعت نسخة نادرة من أول قصة مصورة دورية لشخصية "سوبرمان" صدرت في يونيو 1938 في مقابل 3.2 ملايين دولار.

وقد ذهبت هذه النسخة بالتحديد بسعر 3207852 دولاراً خلال مزاد عقد بين 14 و 24 أغسطس، بحسب موقع "إي باي".

وشدد بائع هذه القصة المصورة الدورية على أن هذه النسخة لا تزال في حالة جيدة جداً، معتبراً أنها جديرة بأن تعرض في المتحف.

وصرح دارن آدامز الذي يهوى التجميع أنها "أجمل نسخة من ألبوم القصص المصورة الأكثر طلباً في العالم".

ويظهر "سوبرمان" على الغلاف وهو يرفع سيارة. ولا تزال 50 إلى 100 نسخة متوفرة من هذا العدد.

واشترى موقع "كوميككونيكت" المتخصص في مزادات القصص المصورة هذه النسخة الأولى ولم يستبعد مديره ستيفن فيشر إعادة طرحها للبيع.

لكن البطل الخارق "سوبرمان" ليس أغلى أبطال القصص المصورة، إذ يعود هذا اللقب لشخصية "تان تان". فقد بيعت صفحة رسوم من قصص "تان تان" المصورة رسمها إيرجيه سنة 1937 بسعر 2.65 مليون يورو (3.58 ملايين دولار)، مسجلة بالتالي رقماً قياسياً جديداً لأعمال القصص المصورة في العالم.