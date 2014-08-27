انتحار طالبتين هنديتين لتعرضهما للتحرش

انتحرت فتاتان في سن المراهقة بالسم في شمال الهند، وتركتا رسالتين تحدثتا فيهما عن تعرضهما للمطاردة والتحرش الجنسي، من مجموعة شبان يستقلون دراجات نارية.

وقال تقرير صحيفة "تايمز اوف انديا" الثلاثاء، إن الفتاتين انتحرتا بتناول عصير فواكه أضيف إليه السم، ونقلتا الى المستشفى بعد أن فقدتا الوعي، لكنهما توفيتا في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، فإن الفتاتين حذرتا في رسالتيهما من أن مزيدا من الفتيات سيقدمن على الانتحار، إذا لم يتم التصدي للزيادة في عدد حالات التحرش والملاحقة للفتيات والنساء في الهند.

ويشير المكتب الوطني الهندي لسجلات الجريمة، الى أن حالات الإبلاغ عن الجرائم ضد المرأة مثل الاغتصاب والقتل بسبب المهور والخطف والتحرش الجنسي، ارتفعت بنسبة 26.7 % في عام 2013 عن عام 2012.

أما الشرطة فتقول إن عددا متزايدا من النساء يبلغن عن مثل هذه الجرائم بسبب زيادة الوعي العام بهذه القضية، بعد حادث الاغتصاب الجماعي والقتل الذي قام به عدد من الرجال لفتاة في حافلة بنيودلهي في ديسمبر كانون الأول عام 2012.

