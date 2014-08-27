حاول إرضاء زوجته بـ 47 تحويلة فأقفل البنك الحسابين

في حادثة طريفة، حوّل أحد المواطنين مبلغ 50 ألف درهم من حسابه في أحد فروع بنك الإمارات دبي الوطني في أبوظبي إلى حساب زوجته الغاضبة في محاولة لإرضائها، لتقوم الأخيرة في المقابل برفض المبلغ وإيقاف عملية التحويل، بحسب ما نشرت "البيان" الإماراتية.

وبعد أن استمر الحال على هذا المنوال حتى بلغ عدد عمليات التحويل وإيقافها 47 مرة في غضون يومين فقط، ما كان من البنك إلا أن قام بتجميد حساب كل من الزوج والزوجة معاً.

وقال مصدر في بنك الإمارات دبي الوطني لـ«البيان الاقتصادي»: إن سبب إيقاف الحسابين الجاريين للزوج والزوجة، يعود إلى أن عدد عمليات التحويل الداخلية بين الحسابين كانت «غير منطقية»، خصوصاً في تلك الفترة الزمنية القصيرة، مشيراً إلى أن البنك يعنى بالحقائق ولا يهمه وجود «نية طيبة» لدى الزوج.

وأوضح المصدر أنه وبحسب أحكام وشروط «عقد الحساب المصرفي»، فإن البنك يملك الحق في إيقاف أو إغلاق الحساب الجاري للعميل من دون الإفصاح عن السبب، ومن دون سابق إنذار، خصوصاً في حال قام العميل بـ«سلوك غير مقبول» أو بإساءة استخدام أي من المرافق أو الخدمات التي يقدمها البنك، لافتاً إلى أن عمليات التحويل بين الحسابات يجب أن تكون مبررة وحقيقية.