صخرة من قرية مصرية قد تحل أحد أكبر ألغاز الحياة

شكل بيضاوي أجوف، شبيه التركيب بخلية حياة مكروبية، اكتشفه العلماء حديثاً داخل نيزك مصدره المريخ، وما زالوا يعتبرونه منذ سقط قبل 93 سنة في قرية مصرية، واحدا بين أشهر 3 نيازك تهاوت على الأرض من الفضاء، وقد يكون أشهرها على الإطلاق الآن، لأن ما عثروا عليه فيه قد يحمل مفتاح قفل مغلق منذ ملايين السنين على أحد أكبر ألغاز الحياة.

مع ذلك، يتردد العلماء بتصنيف ما اكتشفوه على أنه دليل بأن الحياة تبرعمت بشكل ما على الكوكب الأحمر في ماضيه السحيق، الى أن يتأكدوا بأن الشبيه بالخلية ليس هيكلا تكوّن نتيجة عوامل جيولوجية، بل بيولوجية، وبأنه بقايا خلية ميكروبية الحجم، أو microbial cell كما يسمونها، وبأنها الجواب الحاسم عن أهم سؤال محيّر يتردد في الذهن البشري: هل في الكون حياة غير التي على الأرض؟

تهاوت كصخرة نارية وتفتت فوق القرية

خبر اكتشاف الشبيه بالخلية داخل النيزك الذي سقط يوم 28 يونيو 1911 في قرية "النخلة" بمحافظة "البحيرة" القريبة 60 كيلومترا من الاسكندرية، وارد منذ الخميس الماضي في موقع Space.com المتخصص بتوثيق كل جديد عن الفضاء، ومنه هذه المرة ما طالعته "العربية.نت" فيه عن "نيزك النخلة" الذي هوى الى القرية صخرة نارية انشقت متفتتة الى قطع وزنها 10 كيلوغرامات بأوائل القرن الماضي.

يكتبون أن الفلاحين بحثوا عنها ووجدوها بلون أبيض دخاني عند عمق متر واحد تحت تربة القرية، فأثارت فيهم ذعرا، وأبلغوا عنها السلطات التي احتفظت بها الى أن حللها خبراء بريطانيون بعد سنوات، وتوصلوا الى أنها تطايرت من المريخ بفعل ارتطام جرم ما بالكوكب الأحمر، وبقيت هائمة في الفضاء لمئات الملايين من السنين، حتى اقتربت من الأرض وأصبحت أسيرة لجاذبيتها، ثم اندفعت في جوها الى القرية، ومنها نقلوها الى المتحف البريطاني كهدية من أثمن ما يكون وصلته من الحكومة المصرية.

وأهم الأبحاث على النيزك، هو المنشور الآن بدورية Astrobiology البريطانية، وكشف بأن النيزك خليط طيني ومعدني، خصوصا الحديد، وهو دليل بأنه كان صخرة مريخية تعرضت لاصطدام عنيف من جرم ارتطم بسطح الكوكب، وولد حرارة هائلة أدت الى ذوبان المعادن والصخور واختلاط سوائلها "فتكونت صخرة جديدة" وفق العلماء: اليوناني الياس غاتزيثيودوريديس، من "جامعة التقنية الوطنية" في أثينا، وزميلتاه سارة هاي وإيان ليون، من "جامعة مانشستر" البريطانية.

وحين حللوا بعضها وجدوا تأثيراً واضحاً للمياه

واستخدم الفريق الثلاثي كاشفات بالأشعة السينية ومجاهر إلكتروسكوبية، كما وجهاز spectroscopy المطيافي لتحليل تركيبة الشكل البيضاوي الأجوف، وهو بحجم 4.8 ملليمترات، أي أكبر بكثير من أي بكتيريا أرضية عملاقة، لذلك فلو اتضح بأنه خلية فعلا، فإن مصدرها ليس من تعرض النيزك لملوثات أرضية لصقت منها إحدى البكتيريات فيه، بل من حياة في ماضي المريخ البعيد.

ومما اكتشفوه أن الصخرة "الأم" تكونت على المريخ قبل مليار و300 مليون عام، وتعرضت لاصطدام 3 أجرام أو كويكبات ضخمة ارتطمت بعنف على مراحل بسطح الكوكب الأحمر وتركت فيها قبل التحول الى نيزك آثارها: الأول قبل 910 ملايين سنة، والثاني قبل 620 مليونا، والثالث منذ 10 ملايين عام، وهو الذي كان الأعنف، فبفعله تطايرت منطردة الى خارج مدار المريخ، ثم تاهت منه الى الفضاء.

وأكثر ما يحلم المبحرون بطلاسم وألغاز "نيزك النخلة" المصري في العثور عليه، هو تجويف بيضاوي آخر، بحجم ومواصفات الذي اكتشفوه فيه حتى الآن، ليتم التأكد من أن "مستعمرة" من مليارات الكائنات الميكروبية كانت تنبض بالحياة في الموقع الذي تطايرت منه الصخرة بفعل ارتطام الجرم بأديمه، ثم تفككت الى 13 قطعة صخرية وهي تهوي، وحين حللوا بعضها وجدوا تأثيرا واضحا للماء، أصل الحياة.