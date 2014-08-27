ما هو التصميم المفضل من Burberry للموسم الجديد؟

في ختام عرض Burberry خلال أسبوع لندن للخريف والشتاء المقبلين، أطلّت العارضات لتحية الجمهور وهن يرتدين بونشو من الصوف والكشمير تزين بالحرفين الأولين من أسمائهن. ومع انتهاء العرض، احتفظت كل واحدة منهن بهذه الهدية من الدار.

يعتبر كربستوفر بايلي، مصمم دار Burberry، هذا البونشو كإحدى القطع الأساسية في مجموعة الشتاء، وهو يتميز بألوانه الدافئة وطبعاته التي تقدّم المربعات بأسلوب متجدد. وبعد أن تكرر ارتداؤه من قبل العارضات العالميات، بدأ يتحول إلى الإكسسوار المفضل لدى النجمات، ومنهن الممثلة البريطانية روزي هنتنغتون وايتلي، والممثلة الأميركية اوليفيا باليرمو. كما كانت قد ظهرت به بعدة مناسبات العارضتان كارا ديليفينيه وسوكي واترهاوس.

من المنتظر أن يتحول هذا البونشو إلى قطعة أساسية في خزانة العديد من محبات الموضة هذا الشتاء، ويرافقهن لعدة مواسم لاحقة، نظراً لأناقته وسهولة تنسيقه مع الأزياء اليومية، إضافة إلى إمكانية تزينه بالأحرف الأولى من اسم صاحبته. وهو متوفّر بسعر يبلغ حوالي 1400$ على الموقع الرسمي لدار Burberry.