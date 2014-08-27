10 آلاف نبتة ماريجوانا في حلبة مصارعة ثيران إسبانية

أوقفت الشرطة الإسبانية 7 أشخاص بينهم ثلاثة بريطانيين، بعدما اكتشفت مزرعة كبيرة للماريجوانا داخل بيوت زجاجية في حلبة لمصارعة الثيران، بحسب وزارة الداخلية.

وقد رصدت دورية للجمارك الإسبانية المزرعة الأسبوع الماضي، عندما كانت تحلق بمروحية فوق منطقة "الموخيا" قرب مدينة ملقة السياحية في جنوب إسبانيا، وفقا لبيان الوزارة.

وقالت الوزارة: "الحلبة غطيت بقماش لتحويل المكان إلى بيتين زجاجيين كبيرين، يمكن لكل واحد منهما احتواء 10 آلاف نبتة".

وأفادت الشرطة أن "غالبية النباتات كانت قد حصدت وفي طور الإعداد لتصبح قابلة للاستهلاك".

وأوضح المصدر نفسه أن اثنين من البريطانيين الموقوفين كانا يقومان بالحصاد، أما البريطاني الثالث فقد أوقف خلال مداهمة في مزرعة أصغر لإنتاج الماريجوانا في مدينة "كاساريس" القريبة، ورجحت الشرطة أن تكون تابعة لشبكة المخدرات نفسها.

كما أوقف أربعة أشخاص آخرين لم يكشف عن جنسياتهم خلال العملية نفسها، التي سمحت كذلك بضبط 526 نبتة ماريجوانا وثلاث سيارات ودراجتين ناريتين ومبلغ 1160 يورو.

