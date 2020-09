10 مستحضرات ضرورية في حقيبتك التجميليّة

في آخر أيام العطلة، تشعرين أن بشرتك أصبحت متعبة وتحتاج إلى عناية مكثّفة بعد كل ما عانته من تعرّض مفرط للشمس وتبدّلات في الحرارة والرطوبة. ولذلك ننصحك بأن توليها اهتماما خاصاً لتستعيد إشراقها في أول أيام الخريف.

ولمساعدتك في هذا المجال، اخترنا لك 10 مستحضرات تجميلية تساعدك بأقل جهد وأسرع وقت في تحقيق النتيجة المرجوة، اختاري منها ما يناسبك:

- تحتاجين إلى مصل يعيد إلى البشرة نضارتها وتماسكها كي تتمكن من الحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة، جرّبي Clarins Shaping Face Lift.

- لإخفاء المسام المتوسعة، أنت بحاجة إلى مستحضر يساعد على تقليصها وتوحيد البشرة، جرّبي Institut Esthederm Pore Refiner Concentrate.

- لتجنّب لمعان البشرة في الطقس الحار والرطب، استعيني بالبودرة الحرّة Estee Lauder Double Wear Perfecting Loose Powder.

- للمسة من الإشراق في السهرات، استعيني بظلال Diorshow Fusion Mono Eyeshadow in 001 Lune.

- لثبات ماكياج العينين، استعيني بأقلام Artiste Liner من Make Up For Ever.

- لماكياج حياديّ منعش خلال النهار جربي ظلال Kiss Kiss Les Sables من Guerlain.

- للحصول على رموش كثيفة في ثوانٍ معدودة، جرّبي ماسكارا Max Factor Excess Volume Boost Mascara.

- لا تنسي تصحيح رسمة حاجبيك بقلم Tom Ford Brow Sculptor.

- للحفاظ على الإشراق طوال اليوم، استعيني ببودرة الإشراق Dolce&Gabbana Glow Illuminating Powder.

- لترطيب الشفاه وتلوينها في الوقت نفسه، أنت بحاجة إلى Clinique Chubby Stick Baby Tint Moisturizing Lip Colour Tint.