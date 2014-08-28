اعتمدي فساتين الكوكتيل لمناسباتك الخريفية

قد لا تتطلّب بعض المناسبات اعتماد الفساتين الطويلة، ولذلك ننصحك في هذه الحالة باختيار فساتين الكوكتيل التي تكون قصيرة عادة ويمكن ارتداؤها في النهار كما في المساء، وهي تتميز ببساطتها وبعدها عن التكلف دون أن تفقد شيئاً من الأناقة.

يحرص المصممون العالميون في كل مجموعة من مجموعاتهم الخاصة بالخياطة الراقية، على تقديم تصاميم متنوعة من فساتين الكوكتيل لتلبية متطلبات النساء في مختلف مناسباتهن.

وقد تضمنت عروض الخياطة الراقية للخريف والشتاء المقبلين مجموعة من فساتين الكوكتيل نستعرض بعضها فيما يلي:

- قدمت دار Dior مجموعة من فساتين الكوكتيل تميزت بقصاتها الغنية بالتفاصيل وألوانها الفاتحة كالأبيض والأزرق والوردي.

- دار Chanel، اختارت الأبيض أيضاً لتنفيذ مجموعة من فساتين الكوكتيل المطرزة بالذهبي حيناً، وبالفضي حيناً آخر، وزينت بعض أثوابها بالورود وبأحجار الكريستال.

- اعتمدت دار Giambattista Valli على اللونين الأبيض والأسود في مجموعة من فساتين الكوكتيل، وقدمتها بأسلوب متجدد يناسب المرأة التي تبحث عن التميز.

- ركزت دار Armani في مجموعة Armani Prive على اللونين الأحمر والأسود لتصميم أثواب تليق بأرقى المناسبات.

- قدمت دار Elie Saab مجموعة من فساتين الكوكتيل المصنوعة من الدانتيل بألوان زاهية تضفي لمسة من الأنوثة الراقية على الإطلالة.

- اختارت دار Alexis Mabilleالألوان الحيادية كالرمادي والبيج لتنفيذ أثواب كوكتيل من الحرير والدانتيل.

- تميزت تصاميم دار Valentinoببساطة في القصات قابلها إتقان في التنفيذ جعل كل قطعة فريدة من نوعها.

- جمعت دار Alexandre Vauthier بين المخمل والدانتيل الأسود في تصاميم رائعة.

فأي تصاميم كانت الأكثر أناقة برأيك؟