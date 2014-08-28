فيديو مأساوي.. لص يلقى حتفه إثر محاولته الهرب "بسلك"

أظهر فيديو "مأساوي" لصاً روسياً حاول الفرار من سطح مبنى شاهق، ليسقط أرضاً ويلقى حتفه على الفور.

وبين الفيديو الذي صورته إحدى القاطنات في العمارة المقابلة ونشرته صحيفة "الديلي ميل"، اللص وهو يلف سلكاً كهربائياً يصل السطح بالشارع، بواسطة منشفة ربط طرفها بمعصمه.

وحاول اللص الروسي الفرار عبر السلك الكهربائي إلا أنه فقد قبضته وهوى أرضاً، لافظاً أنفاسه الأخيرة.

ووفقاً للشرطة فالقتيل صاحب سيرة إجرامية وقد تعرض لملاحقات قانونية ما يبرر محاولته اليائسة تلك للهروب.

مصورة الفيديو علقت بقولها: "لم يكن في اليد حيلة، لقد راقبنا سقوطه من دون أن نتمكن من تقديم أي مساعدة، فحالما بدأ في النزول، فقد السيطرة وسقط".

وأضافت "برغم كونه لصاً، فإن ذلك لا يعني أنه يستحق الموت بتلك الطريقة المأساوية".