عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

ماكياجك وتسريحتك على طريقة نجمات البساط الأحمر

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
بيونسي
رابط مختصر

إذا كنت تبحثين عن أفكار جديدة لماكياجك وتسريحتك، ننصحك بمراجعة إطلالات النجمات على البساط الأحمر خلال شهر أغسطس، فستجدين بينها أكثر من فكرة تساعدك على تجديد إطلالتك:

- حددي حاجبيك بالظلال الخاصة للحاجبين لإبراز جمالهما، واختاري اللون الأحمر الذي يتناسق مع لون بشرتك لإظهار جمال ابتسامتك على طريقة الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا.

- شدي شعرك إلى الوراء ولكن دون رفعه على شكل شينيون، واستعيني بالرموش الاصطناعية كما فعلت المغنية البريطانية ريتا أورا.

- اعتمدي الماكياج السموكي بالتدرجات الرمادية، واكتفي بلون بيج حيادي على الشفاه على طريقة العارضة الأميركية شانيل إيمان.

- جربي لون الشعر "الأومبري" أي الداكن من الأعلى والفاتح من الأسفل على طريقة العارضة جوردان دان.

- اعتمدي التدرجات البرونزية في ماكياجك ولون شعرك على طريقة المغنية الأميركية بيونسي.

- للتركيز على أناقة ثوبك على طريقة الممثلة جوليا روبرتس، اعتمدي ماكياجا حياديا وتسريحة بسيطة مع فرق في وسط الرأس.

- لتسريحة أنيقة، جربي الشينيون على طريقة الممثلة الأميركية كلير دينز.

- عند اختيار تسريحة تبرز ملامح وجهك على طريقة الممثلة الأميركية اليسون ويليامز، اهتمي بتوحيد بشرتك ونسقي الظلال المعدنية مع أحمر شفاه حيادي.

- جربي الماكياج السموكي بالألوان المعدنية على طريقة الممثلة تايلور شيلينغ.

- عند تكحيل عينيك بالأسود على طريقة الممثلة كايت مارا، اكتفي بالألوان الحيادية على الشفاه.

- جربي الغرة المنسدلة على الجبين على طريقة الممثلة الأميركية جانيواري جونز.

- اكتفي بتحديد الجفون العلوية بالآيلاينر الأسود أما الجفون السفلية فحدديها بقلم أبيض كما فعلت العارضة الهندية بادما لاكشمي.

- جربي الشينيون الذي يرتفع عند أعلى الرأس على طريقة الممثلة الأميركية سارة هايلاند.

- اختاري ظلالاً باللون الأزرق الداكن عند تطبيق الماكياج الخاني على العينين كما فعلت الممثلة الأميركية كيري واشنطن.

- جربي الماكياج القوي على العينين والشفاه كما فعلت المغنية تايلور سويفت.

- اتركي شعرك الأملس يغطي أطراف وجهك وينسدل على كتفيك على طريقة المغنية الأميركية غوين ستيفاني.

- اعتمدي قصة قصيرة واتركي جزءاً من الغرة أكثر طولاً لينسدل على وجهك على طريقة الممثلة الأميركية هالي بيري.

- زيني تسريحتك بقوس مرصع بأحجار الكريستال كما فعلت الممثلة هايدن بانتير.

- اعتمدي التدرجات المرجانية الفاتحة لظلال العينين والخدين وأحمر الشفاه على طريقة العارضة الألمانية هايدي كلوم.

- ارفعي شعرك عن كتف واحدة واتركيه منسدلاً على الكتف الأخرى، كما فعلت العارضة البورتوريكية جوان سمولز.

اليسون ويليامز اليسون ويليامز
شانيل إيمان شانيل إيمان
كلير دينز كلير دينز
غوين ستيفاني غوين ستيفاني
هالي بيري هالي بيري
هايدن بانتير هايدن بانتير
هايدي كلوم هايدي كلوم
جانيواري جونز جانيواري جونز
جوان سمولز جوان سمولز
جوردان دان جوردان دان
جوليا روبرتس جوليا روبرتس
كايت مارا كايت مارا
كيري واشنطن كيري واشنطن
بادما لاكشمي بادما لاكشمي
ريتا أورا ريتا أورا
سارة هايلاند سارة هايلاند
صوفيا فيرغارا صوفيا فيرغارا
تايلور شيلينغ تايلور شيلينغ
تايلور سويفت تايلور سويفت

كلمات دالّة

#ماكياج, #أزياء, #أناقة, #فساتين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر