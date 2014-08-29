الأميرة هيا بنت الحسين تفتتح ألعاب الفروسية العالمية

افتتحت الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة الاتحاد الدولي للفروسية، النسخة السابعة من بطولة العالم لألعاب الفروسية في مدينة كاون عاصمة منطقة النورماندي الفرنسية.

وتستمر الألعاب حتى السابع من سبتمبر المقبل، وتشارك فيها ٧٦ دولة، وتشمل عددا من الألعاب المختلفة، منها قفز الحواجز، سباق القدرة، الدريساج. الجدير بالذكر أن هذه هي المنافسات والرياضة الوحيدة التي يشارك فيها متبارون من الجنسين في نفس الإطار ونفس المكان.

وبدأ حفل الافتتاح في ملعب دورنانو بمدينة كاون، الذي يحمل اسم رئيس بلدية المدينة السابق، وذلك بحضور أكثر من ٢٠ ألف شخص. وقد شارك مئات الفنانين ونحو مئة فارس وفارسة في رسم لوحات ومشاهد قامت بتصميمها شركة سكيرزو الفرنسية، حيث تمتزج عروض التراث بالمعاصرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة تقنية الصورة ثلاثية الأبعاد.

من جهتها، رحبت الأميرة هيا بالمشاركين باللغة الفرنسية، وأشادت بمنطقة النورماندي أرض الخيل والفروسية، وأيضا أرض الألبان والأجبان الشهيرة.