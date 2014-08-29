تعرفي على إكسسوارات Hermes لهذا الخريف

مع اقتراب حلول فصل الخريف، تقدم دار Hermes مجموعة من الإكسسوارات تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية التي تميز هذه الدار العريقة.

تتضمن هذه المجموعة حقائب وأحذية وأحزمة من الجلد بألوان الأسود والبني والأخضر والأحمر الداكن، إضافة إلى أساور عريضة وإكسسوارات مستوحاة من عالم ركوب الخيل، وهي تتضمن أيضاً قبعات وقفازات بألوان شتوية دافئة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأوشحة الملونة التي تشتهر بها هذه الدار العريقة.

اكتشفي معنا مجموعة إكسسوارات Hermes للخريف والشتاء المقبلين، واختاري منها القطع التي تناسبك.