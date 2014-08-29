5 عطور متنوعة للموسم الجديد

مع اقتراب حلول الموسم الجديد، ننصحك أن تبدئي بالتفكير باختيار عطر جديد يضفي لمسة من التجدد على إطلالتك، ولذلك اخترنا لك 5 عطور صدرت حديثاً، تعرّفي معنا عليها فيما يلي:

- عطر Secret de Rochas Oud Mystere المستوحى من التراث العربي، تجتمع فيه النفحات الخشبية والأنثوية في خلطة فريدة تطغى عليها رائحة العود.

- عطر Midnight Romance من Ralph Lauren Fragrances الذي يجمع بين التناقضات عبر خلطة فريدة يدخل عليها أريج الفوانيا الوردية المتّقد ونفحات الفانيليا السوداء الغامضة. إنه عطر زهري ناعم يرافق المرأة العصرية في حياتها اليومية.

- عطر Daisy Dream من Marc Jacobs الذي يشكل إضافة جديدة إلى عائلة عطور Daisy. وهو يكتسي بثوب أزرق تزينه الأزهار البيضاء تعبيراً عن روح الشباب والرقة والرومنسية. عطر جديد تدخل عليه نفحات الأخشاب البيضاء وماء جوز الهند لإضفاء لمسة عطرية مميزة.

- عطر Rosa Nobile من Acqua Di Parma الذي تختلط فيه الأناقة الكلاسيكية باللمسات العصرية ليقدم أريج الورد الجوري بأسلوب عصري مميز يستحق التجربة.

- عطر Narciso Eau de Parfum من Narciso Rodriguez، الأنيق والمثير في الوقت نفسه، إذ تختلط فيه قوة النفحات الخشبية ورقة النفحات الزهرية في تركيبة مميزة.

لا تترددي في تجربة هذه العطور لتختاري عطرك المفضل من بينها.