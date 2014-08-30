أناقتك على طريقة النجمة Taylor Swift

خلال فترة قصيرة استطاعت المغنية الأميركية، تايلور سويفت، أن تتحول من نجمة الشباب إلى أيقونة للموضة، ورغم صغر سنها (24 عاماً) تميّزت بذوقها الرفيع وأناقتها اللافتة، ليس فقط على البساط الأحمر ولكن أيضاً في الحياة اليومية، إذ من المستحيل أن تظهر بإطلالة غير متناسقة.

تختار تايلور سويفت إطلالتها في المناسبات بعناية شديدة، مصمموها المفضلون هم: Monique Lhuilier، Gucci، Emilio Pucci، Elie Saab وZuhair Murad. أما ألوانها المفضلة فهي الأحمر والأبيض والأسود والذهبي.

في إطلالاتها اليومية، تفضل تايلور الأثواب المطبّعة، والحقائب الملونة، والأحذية ذات الكعب المرتفع، وهي تبحث عن التنويع في تسريحتها، ولكنها لا تتخلى أبداً عن أحمر الشفاه الذي تختاره دائماً بألوان قوية.

لأناقة مستوحاة من النجمة تايلور سويفت، تقيدي بالنصائح التالية:

- اختاري أثواباً مريحة لحياتك اليومية على أن تكون بألوان زاهية وطبعات أنثوية.

- ابتعدي عن اعتماد اللون نفسه للحقيبة والحذاء، وتمتّعي بالابتكار في تنسيق ألوان إكسسواراتك.

- استوحي أزياءك من أناقة نجمات الخمسينات كما تفعل تايلور سويفت.

- في المناسبات الكبرى، ابحثي عن التجدد في التسريحات وأسلوب الأزياء.

- تجنبي الطبعات وتعدد الألوان التي يمكن اعتمادها في الإطلالات اليومية عند اختيار أزياء السهرات، حيث من الأفضل أن تكتفي بلون واحد أو لونين فقط.

تابعي معنا هذه المجموعة من الصور التي تكشف تفاصيل أناقة النجمة تايلور سويفت، واستوحي منها ما يناسبك.