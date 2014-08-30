تبرعات "تحدي دلو الثلج" تتجاوز 100 مليون دولار

تجاوزت تبرعات "تحدي دلو الثلج" لأغراض خيرية والذي شارك فيه آلاف الأشخاص من نجوم وشخصيات وأناس عاديين، عتبة 100 مليون دولار من التبرعات الجمعة.

وقالت جمعية التصلب العضلي الجانبي التي تكافح هذا المرض المتلف للأعصاب إنه في 29 أغسطس "تجاوزت جمعية ALS عتبة المئة مليون دولار من التبرعات".

وكانت الجمعية حققت العام الماضي 2.8 مليون دولار للفترة نفسها الممتدة من 29 يوليو إلى 29 أغسطس، على ما أفاد المصدر نفسه.

وقالت رئيسة الجمعية باربرا نيوهاوس "كلمة امتنان لا تكفي للتعبير عما نشعر به، هذا المال سيستخدم لتمويل أكثر الأبحاث تطورا، ومساعدة أشخاص مصابين بهذا المرض".

ويقوم التحدي على صب دلو من المياه المثلجة على الرأس والتبرع بمبلغ 100 دولار، وتسمية مرشح آخر ليقوم بالتحدي.

ودخل مئات المشاهير عبر العالم في التحدي من نجوم استعراض وسياسيين ورؤساء شركات كبرى ورياضيين، من بينهم تايلور سويفت وشاكيرا وجورج بوش الابن وكايتي بيري وتوم كروز ومات دايمن واوسين بولت وجيزيل بوندشن وجاستن بيبر ومارك زاكربرغ وستيفن سبيلبرغ ونيمار وكايت موس وديفيد وفيكتوريا بيكهام.