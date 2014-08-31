ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ البيرو

أعلنت وزارة داخلية البيرو السبت، أن الشرطة في البيرو قد قبضت في الأيام الماضية كمية قياسية من المخدرات، بلغت 7.6 طن، تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار.

وقال وزير الداخلية، دانيال أوريستي: "إنها أكبر كمية من المخدرات تضبط في تاريخ البيرو".

وهذه المخدرات، هي من مادة الكوكايين، وكانت مخبأة في قطع من الفحم، ومعدة للتهريب إلى إسبانيا وبلجيكا، بحسب ما أظهرت التحقيقات الأولية.

وتم كشف العملية، انطلاقا من شكوك أولية مفادها أن إسبانيا وبلجيكا لا تستوردان الفحم من البيرو، ما حدى بالشرطة مراقبة الحمولة قبل ستة أسابيع.

وحملت السلطات، عصابة مكسيكية مسؤولية العملية، رافضة الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي.

ووفقا للأمم المتحدة، يصدر من البيرو سنويا، كمية لا تقل عن 320 طنا من الكوكايين، ما يجعلها إلى جانب كولومبيا، من أكبر مصدري هذا المخدر في العالم.

