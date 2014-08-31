"كان" الفرنسية.. مدينة السياح العرب والخليجيين

تعد مدينة "كان" الفرنسية الساحلية واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها السائح العربي وخصوصاً الخليجي صيفاً.

وتحرص المدينة كل صيف على تقديم كل ما هو ترفيهي للسياح من نشاطات للأطفال وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الفندقية والمطاعم تناسب الذوق العربي.

فإلى جانب مناخها المعتدل والهدوء المتناغم مع الفخامة تحرص منتجعات المدينة على تقديم خدمات عالية المستوى لإرضاء ذوق زبائنها العرب الذين يأتون مع عائلاتهم للاستجمام.

ويقول بيير لويس رينو وهو مدير أحد الفنادق: "نقيم مهرجانا للرسوم المتحركة سنويا في فندقنا لتسلية الأطفال الذين يأتون مع عائلاتهم من الشرق الأوسط، كما نعلمهم السباحة ضمن دروس خاصة".

وكنوع من التأقلم مع عادات الزائر العربي تقوم بعض الفنادق بتقديم أطباق شرقية في مطاعمها.

ولمحبي السهر صيفا في أجواء شرقية، يقوم بعض المنظمين بجلب فنانين عرب يأتون خصيصا لإحياء حفلات على شاطئ الكروازت المحاذي لمدينة "كان".

وإلى جانب أساليب الترفيه المتعددة في مدينة كان وخصوصا شاطئ الكروازت، يمكن للزائر العربي التمتع بممارسة رياضات بحرية كالتزلج على الماء.