فيديو "تحدي الثلج" لكن لا تحاول تقليده

انتشرت مؤخراً طرق مختلفة لخوض "تحدي دلو الثلج"، منها ما يثير الضحك، ومنها ما هو غريب وربما مؤلم في بعض الأحيان.

فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرجل أراد أن يخوض "تحدي الثلج" بطريقة مختلفة، حيث وقف أسفل بلدوزر به كمية كبيرة من الثلج، أراد أن يتحدى به الجميع ويسكب كل هذه الكمية على رأسه.

إلا أن رافعة البلدوزر اصطدمت بقوة كبيرة على رأسه، فأوقعته فاقداً للوعي على الأرجح، قبل أن تسكب كمية الثلج الكبيرة عليه.

يذكر أن حملة "تحدي دلو الثلج" قد انتشرت مؤخراً، خصوصاً بين النجوم والمشاهير في العالم، للتوعية بمرض "التصلب العضلي الجانبي ALS"، وذلك بسكب دلاء الماء المثلج على رؤوسهم لجمع المال للبحث العلمي لعلاج ذلك المرض.