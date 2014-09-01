طيران الإمارات ترعى برنامج "Arab Idol"

كشفت طيران الإمارات النقاب اليوم عن أحدث رعاياتها في عالم التلفزيون، وهو برنامج "”Arab Idol على قناتي MBC1 وMBC مصر، الذي يتابعه ملايين المشاهدين العرب حول العالم.

وترعى طيران الإمارات الموسم الثالث من البرنامج الأشهر في عالم اكتشاف المواهب العربية، والذي سيبدأ بثه اعتباراً من الجمعة 5 سبتمبر الجاري.

وفي معرض شرحه حول مشاركة طيران الإمارات في عالم تلفزيون الواقع، قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "يتميز أراب آيدول بشهرته الواسعة وبالروح التنافسية العالية التي يبثها بين المشاركين والمشاهدين على السواء بصورة تعكس فكرة البرنامج الحافلة بالإثارة والتشويق والترفيه، وهو ما توفره طيران الإمارات لعملائها على الرحلات من خلال برامجها الترفيهية المنوعة.

وهذه هي المرة الأولى التي ترعى فيها الناقلة برنامجاً تلفزيونياً بهذا الحجم في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الشيخ ماجد: "سوف يسهم البرنامج في تعزيز ارتباط المشاهدين بطيران الإمارات من خلال دعم هواياتهم وشغفهم بالغناء والموسيقى. فبرنامج أراب أيدول يهدف في جوهره إلى منح المواهب الشابة فرصة اكتشاف آفاق جديدة في الحياة، الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق مع شعار العلامة التجارية لطيران الإمارات أهلا بالغد".

وتشكل الموسيقى جزءاً رئيساً من تجربة السفر مع طيران الإمارات في الأجواء. ويوفر نظام الناقلة للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية مرموقة، العديد من قنوات الموسيقى المرئية والمسموعة التي تعرض مجموعات مختارة من الموسيقى العربية الكلاسيكية، فضلاً عن أحدث إصدارات المطربين العرب، بمن فيهم أعضاء لجنة تحكيم برنامج "Arab Idol"، المكونة هذا العام من وائل كفوري ونانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي. وتشمل الرعايات الموسيقية لطيران الإمارات حول العالم فرق أوركسترا سمفونية في أستراليا وأميركا.

وحصل على لقب "محبوب العرب" في الموسم الثاني لبرنامج "Arab Idol" العام الماضي، الموهبة الفلسطينية الشابة، محمد عساف، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً.

وشاهد الحلقة الأخيرة التي تم خلالها الإعلان عن الفائز أكثر من 100 مليون شخص حول العالم، ونحو 400 ألف في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.

واختتم الشيخ ماجد قوله: "نتطلع جميعاً إلى مشاهدة موسم حماسي جديد حافل بالمواهب الواعدة لبرنامج ”Arab Idol”. ويمكننا القول إن هذه الخطوة تشكل مدخلاً مبتكراً لطيران الإمارات، بهدف الوصول إلى عملائها من خلال الموسيقى والغناء".