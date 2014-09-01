فلسطيني حاول الانتحار بسبب وظيفة "فرّاش"

أنقذت الشرطة الفلسطينية، الاثنين، شاباً حاول الانتحار من على سطح بناية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة الخليل.

وأظهر فيديو الشاب محمود نمر الحموز (30عاماً) من مخيم الفوار (جنوب الخليل)، وهو يحاول إلقاء نفسه من أعلى مبنى "الأونروا".

ومتابعة للحادثة، قال شقيقه محمد الحموز لموقع "وطن للأنباء"، إن "محمود أقدم على خطوة الانتحار بعد أن تقدم لوظيفة معلم في الوكالة، ونجح في الاختبار بدرجة عالية، ورغم ذلك رُفض، وتم تعيينه بوظيفة فراش".

وحمل الحموز إدارة "الأونروا" والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه. وناشد بحل مشكلة شقيقه، ووضعه في الوظيفة المناسبة لتخصصه الجامعي.