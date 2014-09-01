ماكياج جلدي من "إيف سان لوران" لخريف 2014

استوحت دار "إيف سان لوران YSL" مجموعة ماكياجها لخريف 2014 من السترة الجلدية، ولذلك أطلقت على هذه المجموعة اسم Cuirs Fetiches أي "الشغف بالجلد".

ويقول المدير الإبداعي للدار، لويد سيموندز: "يفتنني حقا العمق المذهل لملمس ولون الجلد، وعلى وجه الخصوص تنوع أشكاله المختلفة. أردت استكشاف تنوع الجلد من خلال مجموعة ماكياج مثالية لخريف 2014".

ولابتكار مجموعة ماكياج مميزة، استمد سيموندز إلهامه من ولعه بالجلد، بدءا من أثمن أنواعه وانتهاء بأكثرها غرابة، مزيج من المركبات الفاخرة بألوان غنية تتوهج بإشراقة ناعمة، وتناقضات أنيقة، فكانت النتيجة ماكياجا في منتهى الجاذبية وسهل التطبيق.

تدرجات ساطعة استلهمت من مختلف أنواع وألوان الجلد "كالسويد" والجلد الخفيف، والخشن غير المدبوغ، بدءا بالأسود الحالك وحتى البرونزي المتوهج بتلك اللمعة الجلدية الخاصة، لتعكس بأروع صورة تلك التجاذبات المتناقضة بين المظهر البراق وغير اللماع، وبين الألوان الطبيعية الشفافة والحمراء القانية، التي تتميز جميعها بسهولة تطبيقها وخفتها البالغة.

لفتتنا في هذه المجموعة المستحضرات التالية:

- الكحل السائل Eyeliners Baby Doll الذي يتوفر بلونين يشعان جاذبية هما الأزرق والفضي.

- علبة ظلال العيون Couture Palette Collector Fetiche التي تستوحي ألوانها من أناقة السترة الجلدية وتتضمن 5 ألوان غنية ومضيئة لنحت شكل العين وإضاءتها.

- ماسكارا Mascara Volume Effet Faux Cils التي تتميز بلونها شديد السواد لتمنح العيون الجاذبية الباهرة.

- أحمر شفاه Rouge Pure Couture The Mats الذي يزين الشفاه بألوان رائعة تخلو من اللمعة ولكن تحافظ على ثباتها لحوالي 6 ساعات.

- أحمر شفاه Rouge Pur Couture Vernis a Levres، يغطي الشفاه بطبقة لماعة من لون كثيف يدوم لأمد طويل.

- طلاء الأظافرLa Laque Couture”Les Graines” المستوحى من أناقة قفاز جلدي باللونين الأزرق - الرمادي ولون جلد "السويد" البني الخالي من اللمعان.