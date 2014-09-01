مفتي مصر: العندليب لحّن "أبو عيون جريئة" مادحا النبي

أكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق أن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ مدح النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات أغنية له على نفس لحن أغنيته أبو "عيون جريئة".

وأضاف خلال برنامجه على فضائية CBC أن العندليب غنى "أبو عيون جريئة" لمدح النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد تغيير كلمات الأغنية، قائلاً إن عبدالحليم كان رجلاً مؤمناً ويحب النبي كثيراً.

وأثارت كلمات جمعة ردود أفعال واسعة النطاق، حيث هاجمته عدة مواقع وصحف إخوانية واتهمته بالتحريف والإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما شنت عدة صفحات تابعة للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً عليه، لمواقفه المعادية لهم واستغلت تصريحاته على أغنية العندليب للإساءة إليه أيضا.

ورد جمعة ببيان شديد اللهجة أكد فيه أن الإخوان استغلوا هذا المقطع لتشويه صورته ومن ثم تداولته المواقع الأخرى، من دون أن يتحروا الدقة حول ما قاله.

وأرفق بالبيان فيديو للعندليب الأسمر، وهو يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم وبه مقطع صوتي يغني فيه كمديح للرسول، على ألحان أغنية "قولوله".

ويقول فيها "روحوله روحوله روحوله.. روحوله المدينة.. روحوله وشاهدوا وباركوا وعاهدوا نبينا.. محمد نبينا".