"على خطى العرب".. سلسلة وثائقية على "العربية" قريباً

بين كل شبر وشبر من وديان الجزيرة العربية وجبالها، على رمال صحاريها الطاوية على البلاغة وأسرارها، ثمة علامة تدل على عالم من معلقات العرب وأشعارهم.

وللمرة الأولى، وعبر أكثر من أربعة عشر ألف كيلومتر، يتم اقتفاء تاريخ الشعر على الأرض بالبحث عن مفرداته بين رمال الجزيرة العربية ونخلها وصخور جبالها وعشب الوديان.

هي رحلة من أجل الوصول إلى أكبر قاموس بصري للمفردات، التي طالما سمعناها وحفظناها من دون أن ترى لها شكلاً أو تسمع لها صوتاً.

وحين تفتح الأرض قلبها تصبح أسرارها مثل كتاب مفتوح يخرج من صفحاته الطير والعشب والشجر والوحشيّ من ساكني الفلوات.

كتب وتواريخ بسطور وصفحات متناثرة على طول المملكة وعرضها تقتفيها في رحلة في عمق التاريخ، ماشين "على خُطى العرب".. إنها رحلةٌ إلى المعرفة واكتشاف ما لم يكتشفهُ أحد.