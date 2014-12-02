الإمارات تحتفل بمرور 43 عاماً على تأسيسها

تحتفل دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بمرور 43 عاماً على تأسيسها، في أجواء احتفالية تجوب أرجاء المدن بمشاركة المقيمين والمواطنين.

والفعاليات الراهنة تحتفي بذكرى اتحاد الإمارات، عام 1971، حين توحدت إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، لتنضم إليها في العام التالي إمارة رأس الخيمة.

وتشكل الإمارات السبع اتحاد الإمارات العربية المتحدة، التي تلعب منذ ذلك الحين دورا بارزا في اتجاهين؛ التنمية الداخلية، التي حققت نموذجا لافتا على المستويين العربي والدولي، وكذلك الشأن الإقليمي، إن كان في الدور السياسي للإمارات أو المساعدات الخيرية التي تقدمها.

والاحتفالات التي تعم الإمارات خلال هذا الأسبوع شاملة لمختلف ملامح البلاد، ويشارك فيها المقيمون أهل البلد فرحتهم. وتبلغ الاحتفالات هذا العام ذروتها في 2 ديسمبر، وهو اليوم الوطني للإمارات، ذكرى اتحاد مكونات الدولة السبع.