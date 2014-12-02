تُبرحان متحرشين ضرباً وتكافآن بـ800 يورو

أبرحت أختان هنديتان ضرباً شباناً قاموا بالتحرش بهما على متن حافلة للركاب، عندما كانتا في طريقهما إلى منزلهما الواقع في مدينة "روهتاك" التابعة لولاية هاريانا شمال الهند.

ويظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي كيف لم تعدم الفتاتين وسيلة للدفاع عن نفسيهما، حتى إن إحداهما استخدمت حزامها الجلدي لتنهال به ضربا على المتحرشين.

والغريب في الأمر أن أحدا من الركاب الآخرين لم يبادر بالتدخل، فيما واصل سائق الحافلة السير، متجاهلا ما يحصل على متن الحافلة التي يقودها.

وبعد الانتشار السريع للفيديو تم التعرف إلى المتحرشين الذين اعتقلتهم الشرطة جميعا، فيما وعد أحد مسؤولي الولاية التي تقطن فيها الفتاتان بمكافأتهما على صنيعهما ومنح كل واحدة منهما مبلغا يعادل 400 يورو.