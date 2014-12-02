بالفيديو.. شاهد ماذا فعل والد مجنون بطفله!

نشر على "يوتيوب" فيديو مجنون لأب غير مسؤول ومهمل جازف بحياة ابنه وربطه بحبل وأسقطه من أعلى سطح المبنى الذي يسكن فيه، لكي يفتح له باب المنزل بعد أن نسي المفتاح في الداخل.

ويظهر الأب في الفيديو ضاحكاً ممازحاً مطلقاً النكات، مقابل ولد لا يتجاوز عمره الخمس سنوات، لا يعي خطورة الموقف الذي وضعه والده فيه.

ووسط هرج ومرج بعض الموجودين مع الأب لم يظهروا بشكل كامل في الفيديو، راح الوالد يطلق النكات مؤكداً أن زوجته لو كانت هنا لما كانت سمحت له بالقيام بذلك.

وفي الختام ربط الأب حبلاً حول خصر الطفل وأنزله حتى بلغ حافة شباك المنزل، طالباً منه أن يدخل ويجلب المفتاح من الغرفة.

ويبدو أن حظ الطفل أنقذه من مصير أسود كان سينتظره لو أن الحبل قطع على سبيل المثال أو لو أن الطفل أصيب بالذعر وتصرف بشكل هستيري.

