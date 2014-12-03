الملكة رانيا تكرم المعلمين والمرشدين المتميّزين

كرّمت الملكة رانيا العبدالله، أمس الثلاثاء، المعلمين والمرشدين التربويين الفائزين بجائزتي "الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميّز" في دورتها التاسعة و"المرشد التربوي المتميّز" في دورتها الأولى لهذا العام.

وحضر الحفل، الذي أقيم في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، الأميرة زينة الفيصل، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان وأمين عمان عقل بلتاجي، وأعضاء اللجنة العليا لجمعية الجائزة، وشخصيات تربوية وإعلامية وشركاء وداعمي جمعية الجائزة من القطاعين العام والخاص.

وأطلقت "جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي" جائزة "المرشد التربوي المتميّز" هذا العام إيماناً منها بأهمية دور المرشد التربوي في تنمية شخصية الطالب وتحقيق النمو المتكامل من جميع النواحي النفسية والاجتماعية والمعرفية والسلوكية، بالتعاون مع جميع المعنيين بمن فيهم الطالب نفسه وأسرته.

وسلمت الملكة رانيا الجوائز للفائزين الذين بلغ عددهم 19 معلماً و5 مرشدين تربويين.

وقد تقدم لجائزة المعلم المتميز هذا العام 1017 معلماً ومعلمة، حصل 70 منهم على شهادات تقدير على مستوى المديرية، و10 منهم على شهادة تقدير على مستوى المملكة، و19 منهم على شهادة تميز على مستوى المملكة.

بينما تقدم لجائزة المرشد التربوي المتميز هذا العام 167 مرشداً، حصل 15 منهم على شهادات تقدير على مستوى المديرية، وواحد منهم على شهادة تقدير على مستوى المملكة، و5 منهم على شهادة تميز على مستوى المملكة.

وتقدم "جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي" في كل عام حوافز مادية للفائزين بجائزتي المعلم المتميز والمرشد التربوي المتميز، حيث يمنح الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية قيمتها 3000 دينار أردني وبالمركز الثاني 2000 دينار أردني وبالمركز الثالث 1000 دينار أردني، كما وتقدم الجمعية 300 دينار أردني لمن حصل على شهادة تقدير على مستوى المملكة.

ولا يقتصر تكريم التربويين المتميزين على الجوائز النقدية فحسب، بل يحظى جميع الفائزين بشهادة التميّز على حوافز معنوية مقدمة من وزارة التربية والتعليم، مثل رتب أعلى ونقاط إضافية للتطور الوظيفي والمنافسة على بعثات دراسية مختلفة للارتقاء بمستواهم التعليمي.



