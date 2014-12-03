سجن أميركي بكينيا 50 عاما لتعديه جنسيا على اطفال

أصدرت السلطات القضائية في كينيا الثلاثاء حكما بسجن أميركي خمسين عاما لإدانته بتصوير مقاطع تظهر أفعالا جنسية مع أطفال ونشرها على شبكة الانترنت.

وأوقف هذا الرجل البالغ من العمر 59 عاما وأسمه تيري راي كريغر الشهر الماضي بعد بلاغ من شرطة انتربول .

وفي بدء التحقيقات دفع كيرغر ببراءته لكنه أدين في نهاية المطاف فطلب من المحكمة الرأفة به لكونه مقعدا، وقال القاضي لدى النطق بالحكم "إن الأطفال يحتلون أولوية في مجتمعنا، وينبغي أن تحفظ حقوقهم".

وأضاف "إن المتهم إنتهك براءة الأطفال ولدينا تخوف من أن يكون مارس هذه الأفعال لوقت طويل قبل أن يكتشف أمره"، وسبق أن سجن هذا الرجل ثلاثة أعوام في الولايات المتحدة في التسعينات لإدانته بالإعتداء الجنسي على فتى دون الثالثة عشرة.

