مشاجرة في دورة مياه تنهي حياة أميركية في أبوظبي

قال موقع 24 الإخباري الإماراتي إن مواطنة أميركية قتلت بعد مشاجرة وقعت ظهر يوم الاثنين، داخل دورة مياه نسائية في إحدى المجمعات التجارية بجزيرة الريم في إمارة أبوظبي، وذلك وفقا لما رواه شهود عيان، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى خليفة الطبي في حالة صحية حرجة لم تتمكن على إثرها من النجاة.

وأضاف موقع 24 أن "الجهود مازالت مستمرة لتحديد هوية الجاني وجنسه (ذكراً أم أنثى) نظراً للهيئة "الشبحية" التي كان عليها مرتكب الجريمة" حسب شهود العيان، الذين لم يتمكنوا من تقديم أي وصف يساعد التحقيق في القبض على الجاني الذي كان يرتدي النقاب وعباءة وقفازات سوداء.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد راشد بورشيد، بحسب ما نقله الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية، بأن "المدعوة (أ.ب.ر) البالغة من العمر 37 سنة، والتي تعمل مدرسة أطفال، قد تعرضت للطعن بأداة حادة (تم تحريزها) إثر مشاجرة في دورة مياه نسائية لم تعرف أسبابها بعد، نظراً لهروب المشتبه به / بها، فورا بعد وقوع الجريمة.

ويجري حالياً البحث والتقصي لكشف غموض هذه الجريمة وضبط الفاعل ومعرفة باقي الملابسات والدوافع وراءها.

وذكر بورشيد أن "الشرطة المجتمعية باشرت بالعناية بطفلي الضحية وهما توأمان في 11 من العمر، منذ اللحظة الأولى لورود البلاغ، وشرعت في توفير المأوى والاحتياجات لهما إلى حين وصول والدهما (طليق الضحية) الذي يتواجد خارج الدولة، حيث سيتم استقباله فور وصوله إلى دولة الإمارات من قبل الشرطة المجتمعية التي تعهدت بتأمين ما قد تحتاج إليه أسرة الضحية.

وأعرب العقيد بورشيد عن بالغ أسفه واستنكاره لوقوع "مثل هذه الجريمة الدخيلة على المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة"، مشدداً على أن "العيون الساهرة ستصل الليل بالنهار لحل لغز هذه الجريمة وتقديم فاعلها للعدلة".

