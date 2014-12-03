ملك السويد لن يتنازل عن العرش مبكرا لصالح إبنته

أعلن الملك السويدي كارل غوستاف السادس عشر عن عدم نيته التخلي عن منصبه في وقت مبكر، مثلما فعل عدد من الملوك الأوروبيين في الآونة الأخيرة.

وقال الملك غوستاف السادس عشر في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية خلال زيارة رسمية قام بها إلى فرنسا: "اعتقد أني مازلت أملك أشياء كثيرة للعمل مع أبناء بلدي والمساهمة في خدمة السويد، وكذلك العمل من أجل المواطنين السويديين".

وكانت استطلاعات للرأي فجرت مفاجأة بالكشف عن رغبة نصف مواطني السويد في تصعيد الأميرة فيكتوريا إلى العرش على حساب والدها كارل غوستاف السادس عشر الذي أمضى 40 عاما على العرش كملك للسويد.

وتتواصل الضغوط على ملك السويد لاقناعه بالتنازل عن العرش لابنته الشابة الأميرة فيكتوريا، التي تلقى حضورا ودعما من قبل قطاعات واسعة من الشعب السويدي لأعمالها الإنسانية.

يذكر أن الأميرة فيكتوريا حصلت فور ولادتها عام 1977 على لقب ولية عهد السويد ودوقة واسترغوتلاند، وتحظى بشعبية هائلة خاصة بين شباب السويد بعد إصرارها على الزواج من مدرب اللياقة "دانيال " بعد قصة حب دامت ثماني سنوات، تعرضت خلالها للكثير من الضغوط بسبب رفض الملك لهذا الزواج.

وزادت شعبيتها أكثر بعد إنجابها الأميرة " أستل " في 23 فبراير 2012، وتجيد فيكتوريا اللغات الإنجليزية، والألمانية، الفرنسية والإسبانية والسويدية بطلاقة.

وكانت ملكة هولندا بياتريكس وملك بلجيكا ألبرت الثاني والملك الإسباني خوان كارلوس قد تنازلوا عن عروشهم في السنوات الأخيرة، وسلموا الحكم للجيل الجديد من عائلاتهم المالكة.

وأكد الملك السويدي أن " آل برنادوت لا يتنازلون عادةً عن الحكم، مضيفاً أنه لا يزال يملك الالتزام والطاقة التي تسمح له بالوفاء بواجباته وأداء مهامه كرئيس لدولة السويد".

وتولى الملك كارل غوستاف (68 عاما) العرش عام 1973، وهو معروف بتقديمه جوائز نوبل السنوية.

وشهد عام 1974 تعديلات دستورية في السويد حرمت الملك من جميع المراسم الشرفية، مثل افتتاح البرلمان وتمثيل السويد على الصعيد الدبلوماسي.

