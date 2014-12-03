"كيم" و"ديزني لاند" و"اللوفر" نجوم إنستاغرام لـ2014

تربعت كيم كارديشيان ومجمع "ديزني لاند" في كاليفورنيا ومتحف "اللوفر" في باريس على قائمة الشخصيات والمواقع المفضلة على خدمة "إنستاغرام" المخصصة للصور لسنة 2014، على ما أعلنت هذه الشبكة الاجتماعية اليوم الأربعاء.

وقد تصدرت صورة القبلة التي تبادلتها كارديشيان مع كايني ويست خلال زفافهما ترتيب أكثر الصور التي نالت نقرات إعجاب على "إنستاغرام". وقد جمعت هذه الصورة التي نشرت في 24 مايو لنجمة تلفزيون الواقع ومغني الراب الأميركي أكثر من 2.4 مليون نقرة إعجاب، وهو رقم قياسي.

وفي المراتب اللاحقة صورة للمغني الكندي جاستن بيبر والممثلة سيلينا غوميز (1.9 مليون نقرة إعجاب) وأخرى للممثلة أريانا غراندي برفقة مايلي سايروس (1.84 مليون نقرة إعجاب).

كذلك احتل مجمع "ديزني لاند" في كاليفورنيا صدارة المواقع التي سجل مستخدمو "إنستاغرام" زيارتهم إليها، متقدما على مواقع أخرى مثل ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك (المرتبة الثالثة) والساحة الحمراء في موسكو (المرتبة السابعة) ومجمع "دبي مول" التجاري (المرتبة العاشرة).

أما متحف اللوفر في باريس فكان أكثر المتاحف التي التقط فيها مستخدمو "إنستاغرام" صوراً لهم فيها، متقدماً على متاحف أخرى في مدن عدة كنيويورك ولندن.