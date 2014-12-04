أكثر من مليارين شاهدوا أغنية Gangam Style

كسرت أغنية Gangam Style رقما قياسيا جديدا لم يسبق أن توقّعه مبرمجو شبكة "يوتيوب" المخصصة لمشاركة مقاطع الفيديو، حيث تجاوز عدد مرات مشاهدة الأغنية "الرقم الأعظمي"، الذي يتيحه "يوتيوب" ضمن خانة عدد المشاهدات.

وقد أعلنت شبكة "يوتيوب" عن رفعها لهذا "الرقم الأعظمي"، بعد أن حصد مقطع الفيديو الشهير Gangam Style، أكثر من 2,147,483,647 مشاهدة، وهو أعلى رقم كان من الممكن لشبكة "يوتويب" استيعابه، وذلك بسبب اعتمادها على أسلوب تخزين الأرقام وفق نمط 32 بت.

وبدأت "يوتيوب" باعتماد تخزين الأرقام ضمن حقل بنمط 64 بت، وهو ما سيسمح لأي مقطع فيديو بالوصول إلى الرقم الأعظمي الجديد، والذي يبلغ 9,223,372,036,854,775,808 مشاهدة، وقد صرّحت الشركة لموقع The Verge بأنها قامت بتعديل تنسيق الحقل الخاص بحفظ عدد المشاهدات قبل بضعة أشهر استعدادا لذلك.

يذكر أن أغنية Gangam Style للنجم وفنان الهيب هوب الكوري بارك جاري سانج، والمعروف بـ"ساي" Psy، دخلت سجل "غينيس" للأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدات والإعجابات على موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب" منذ عامين.