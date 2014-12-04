بالفيديو..القبض على قاتلة المدرّسة الأميركية بأبوظبي

أعلن وزير الداخلية الإماراتية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن اعتقال المتهمة بقتل المدرسة الأميركية في أبوظبي، وقال إنها استدرجت الضحية الأميركية بناء على لون بشرتها.

وأضاف أن المتهمة حاولت زرع قنبلة بدائية أمام منزل طبيب أميركي، وتمكنت الشرطة من تفكيكها بعد أن كشف ابن الطبيب جسماً غريباً أمام المنزل أثناء خروجه فيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المشتبه بها تحمل الجنسية الإماراتية.

وحذر الشيخ سيف بن زايد من العبث بأمن الإمارات.

وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية عن فيديو جديد يكشف تفاصيل إلقاء السلطات الإماراتية القبض على قاتلة المدرّسة الأميركية في أبوظبي، ويظهر في الفيديو تحركات السيدة القاتلة في أحد المولات التجارية بجزيرة الريم في أبوظبي وأيضا دخولها لمبنى سكني عندما وضعت قنبلة بدائية أمام منزل أميركي، وثم خروجها من المبنى وهروبها بسيارتها التي حاولت تغطية رقم لوحتها.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد بثت مقطع فيديو يظهر المشتبه بها في قضية مقتل سيدة أميركية الجنسية، إثر مشاجرة وقعت ظهر الاثنين 1 ديسمبر داخل دورة مياه نسائية في أحد المولات التجارية بجزيرة الريم في أبوظبي.

وحددت وسائل إعلام أميركية هوية الضحية بأنها معلمة في روضة أطفال تدعى إيبوليا ريان من مواليد رومانيا، وهي أم لطفلين توأم عمرهما 11 عاماً.

وتوضح البيانات الشخصية للضحية أنها مجرية الأصل، ولدت وتربت في رومانيا، وقامت بالتدريس في أربع دول، منها الولايات المتحدة، خلال الأعوام الـ15 الأخيرة.