بيع لوحة من عام 1836 بسعر بلغ 47.5 مليون دولار

بيعت لوحة زيتية للرسام البريطاني جوزف مالورد وليام ترنر تحمل عنوان "روما من تلة افنتينو" عائدة إلى العام 1836 ولم تعرض في السوق منذ 1878، في مزاد لدار "سوذبيز" بسعر قياسي بلغ 47.5 مليون دولار.



وأكدت دار المزادات في بيان أن عملية البيع هذه هي الأغلى لعمل من تنفيذ فنان بريطاني من حقبة ما قبل القرن العشرين.

ورفع أربعة مزايدين الأسعار فوق القيمة المتوقعة للعمل والمقدرة بين 15 و20 مليون جنيه استرليني.

وهذه اللوحة المرسومة سنة 1835 والتي عرضت في "رويال أكاديمي" سنة 1836، قدمتها دار "سوذبيز" على أنها توفر "أهم منظر للعاصمة الإيطالية في تاريخ الرسم".

كما أن اللوحة التي بيعت بإطارها الأساسي، جزء من الأعمال العشرة لترنر المملوكة لجهات خاصة و"إحدى أجملها"، حسب ما أكد اليكس بل أحد رؤساء دائرة الرسم في دار "سوذبيز".



