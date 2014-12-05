بالفيديو.. 3 أسماك قرش تخرج حية من بطن أمها الميتة

تفاجأت عائلة كانت تتمشى على الشاطئ في كايب تاون بجنوب إفريقيا، حين رأى أفرادها بطن سمكة قرش ميتة يتحرك.

وحين اقتربت الأم التي كانت تصور جثة القرش، لاحظت أن البطن يتحرك باستمرار، مرجحة أن تكون السمكة حاملاً، فقرر الوالد اكتشاف "الغريب" الذي يجري.

وأتى بسكين وشق بطن السمكة ليفاجأ بسمكة قرش صغيرة مغلفة بكيس تتحرك حية في بطن الأم الميتة، فشق الكيس محاولاً إنقاذها، ليرى أنه مازال هناك سمكتان إضافيتان، فأنقذها وأعادها إلى البحر، حيث كتب لتلك الأسماك الثلاث الصغيرة بداية جديدة بعيداً عن المصير القاتم الذي كان ينتظرها.